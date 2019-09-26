В пензенской филармонии прошел четвертьфинал лиги КВН «Сура»

После трех с половиной месяцев перерыва со сцены Пензенской областной филармонии снова посыпались шутки. Там состоялся четвертьфинал официальной лиги КВН «Сура». За право пройти в полуфинал боролись 14 команд.

Громкими аплодисментами зрители реагировали практически на каждую миниатюру команды КВН Content company, которая вышла на сцену первой и открыла четвертьфинал.

«Нужно смотреть, какой зал, больше детей или взрослых. Если ты будешь говорить, например, про роботов, старшее поколение не поймет, а молодым людям может понравиться», - отметил участник команда Content company Виталий Киреев.

Следующими заряжали позитивом зал комики из молодой команды «Ахунская богема», для которой эта игра стала третьей в 2019 году. В школе КВН при университете студенты научились правильно писать шутки и строить выступление. Процессом руководит девушка, поэтому, наверное, большинство миниатюр посвящают любовным интригам и взаимоотношениям в паре.

«У нас - не чисто женская команда, есть и мальчики. Сначала было сложно организовывать всех, но ребята слушают, все адекватные», - рассказала капитан команды КВН «Ахунская богема» Анастасия Чернышова.

На выступление участникам клуба веселых и находчивых, в среднем, отводилось шесть минут. За это время они должны были показать конкурс «Приветствие». Пробиться в полуфинал стремились 14 команд-участниц, на победу могли рассчитывать только шесть.

В своем успехе КВНщики из «Шарашкиной конторы «7 бит» не сомневались. Победителям кубка губернатора Пензенской области выпала честь закрывать концерт. Ребята, где только не выступали, - начиная с дворов и заканчивая Центральной лигой «Поволжье». Кстати, там юмористы одержали три победы и сейчас готовятся выступить в полуфинале, который пройдет в Нижнем Новгороде (16+).

«Много людей знакомых приходят нас посмотреть, мы чувствуем их поддержку. Очень приятно выступать в родном городе», - сказал капитан команды КВН «Шарашкина контора «7 бит» Юрий Чекалдин.



Студентам ПГУ удалось пройти в полуфинал лиги так же, как и участникам команд «Движ-Париж», «Любимый город», «Сурские матрешки», «M-COLLABORATION» и «Сборная ПГАУ». Также жюри добрали две команды - «Большую сборную Ундервуд» и «Сборную мира».