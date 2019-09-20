В пензенской филармонии чествовали работников лесной сферы

Лесному хозяйству Пензенской области исполнилось 80 лет. Свой профессиональный праздник в 2019 году отмечают почти 700 жителей региона, которые ежедневно трудятся на приумножение лесных богатств и способствуют их рациональному использованию. Работников лесной сферы поздравили в областной филармонии.

Заслуженный лесовод России Николай Сысоев посвятил пензенским лесам полвека и до сих пор хранит записи, которые вел с 1966 года. В этом же блокноте есть данные по количеству пораженных территорий летом 1972-го. На тушение сильнейших пожаров тогда были брошены свыше десяти тысяч человек. Николай Владимирович, будучи инженером охраны леса, получил медаль «За отвагу на пожаре».

«Было очень много рабочих, местное население, паника, люди закапывали свое имущество, сундуки. Хоть я до этого много раз участвовал в тушении по должности, в этот раз всё было иначе, ужасно и страшно, трудно объяснить», - рассказал он.

Всех, кто причастен к защите и возрождению национального богатства собрали вместе. В фойе областной филармонии на выставку из всех лесничеств привезли ягоды, орехи, мед и грибы. Представили и лесохозяйственную технику.

«Благодарю вас. Угроза пожаров всегда существует, особенно, в сухую жаркую погоду. Вы провели огромную работу и лесники, и власть, и представители общественных организаций», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Сегодня знаменательная дата - 80 лет со дня образования управления лесами Пензенской области. Вы помните, какие были страшные пожары в 1972 и 2010 годах, но благодаря вам, уважаемые коллеги, мы сумели восстановить наше богатство», - сказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

«Пензенская область - среди ресурсных регионов в ПФО, потому что объем допустимого изъятия древесины с миллиона гектаров является одним из самых высоких в РФ», - рассказал заместитель начальника департамента лесного хозяйства ПФО Сергей Ковалев.

Региональный минлесхоз курирует четыре направления национального проекта «Экология». В частности, до 2024 года планируется восстановить все вырубленные, погибшие и поврежденные зеленые насаждения. На увеличение площади лесовосстановления выделено семь с половиной миллионов рублей, еще полмиллиона направят на формирование запаса семян. В 2019 году было приобретено 37 мечей Колесова, пять культиваторов и семь плугов. Дополнительные средства в размере 24 миллионов рублей направят на покупку 16 тракторов «МТЗ-82».