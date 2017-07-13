В Пензе для пациентов детской больницы устроили праздник

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13 июля 2017, 19:39Общество
Разнообразить нехитрый больничный досуг маленьких пациентов Пензенской областной больницы имени Филатова решили сотрудники местного кабинета медико-социальной помощи. Медицинский психолог провела для детей праздник «Я и моя семья» в рамках акции «Подари мне жизнь».
Свою маму любой ребенок найдет даже с завязанными глазами. Это вновь доказали маленькие пациенты областной детской больницы имени Филатова. В рамках состоявшегося в игровой комнате больницы импровизированного праздника дети вместе с родителями с удовольствием участвовали в играх и выполняли творческие задания.
«Маленьким детям не хватает внимания, потому что родители очень заняты, мы зарабатываем деньги, не всегда можем позволить себе провести много времени со своими детьми. Сейчас у нас будет возможность лишний раз уделить им время », - отметила медицинский психолог кабинета медико-социальной помощи областной детской больницы им. Н.Ф. Филатова Ольга Якунина.
Детский праздник в больнице был организован в рамках акции «Подари мне жизнь» и посвящен Дню семьи, любви и верности. Пациенты областной больницы и их родители таким внимаем к себе остались довольны.
«Праздник удался, главное, что детям нравится. Это очень полезно, еще бы кружки организовывали, собирали детей, где они будут рисовать, фантазировать», - добавила мама пациента Маргарита.
Праздник «Подари мне жизнь» в областной больнице имени Филатова проводится ежегодно в июле. По окончании действа маленькие пациенты вновь разошлись по палатам - выздоравливать.
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