10 ноября 2017, 19:22Общество В пензенской больнице провели более 200 операций по замене суставов Более 200 высокотехнологичных операций по замене суставов успешно провели на базе пензенской клинической больницы №6 в 2017 году. Это в 10 раз больше, чем в прошлом. Сложные операции на тазобедренных, локтевых, коленных и плечевых суставах занимают всего пару часов.

Наталья Липина уже бодро передвигается по коридору травматологического отделения, несмотря на костыли. Неделю назад женщине заменили коленный сустав. До операции пациентка испытывала сильнейшие боли в правой ноге.

«Мое заболевание, наверное, от неправильной, тяжелой, деревенской жизни. Я уже сделала вторую операцию. Заменили коленный сустав, хорошо стала ходить», - рассказала она.

Заболевания суставов - проблема нередкая и, по словам специалистов, решается она довольно тяжело. Выздоровление возможно только после хирургического вмешательства. Во время операции врачи полностью или частично удаляют поврежденные суставные структуры и заменяют их искусственными аналогами. Чтобы установить протез специалистам-травматологам требуется примерно два часа. Для изготовления импланта используется титановый сплав. Материал долговечен, кроме того, такие суставы быстро приживаются.

«Реабилитация начинается уже на следующий день после операции. Пациента мы ставим на костыли и разрешаем ходить. В среднем, люди возвращаются к обычному образу жизни в течение трех-четырех месяцев, с момента операции», - пояснил заведующий отделением травматологии клинической больницы №6 им.Г.А. Захарьина Пензы Владимир Миронов.

В 2017 году в отделении травматологии клинической больницы №6 проведено около 200 высокотехнологичных операций по замене суставов. В 2018 году специалисты планируют оказать помощь еще большему числу пациентов.

Общество

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