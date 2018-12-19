В пензенской больнице №6 появился рентген-аппарат за 10 млн руб

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19 декабря 2018, 15:37Общество
В Пензе в больнице имени Захарьина установили новый рентген-аппарат.
На эти цели из регионального бюджета выделили 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.
Заведующая рентгенологическим отделением лечебного учреждения Наталья Морозова отметила, что с помощью нового оборудования пациент подвергнется минимальной лучевой нагрузке, при этом снимки будут с высоким качеством. Обследование возможно проводить лежа и стоя, а это значительно улучшит качество диагностики, подчеркнула специалист.
«Больного привозят на каталке, его не перемещают, а двигается стол. Стойка поднимается, разворачивается и делается снимок», - пояснила врач.
В среднем, каждый день рентгеновское обследование проводят в больнице 100-150 человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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