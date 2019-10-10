В пензенской библиотеке провели квест для читателей с участием театра «Кириллица»

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10 октября 2019, 16:04Культура
В поддержку финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» (6+) - студенческого театра ПГУ «Кириллица», сотрудники пензенской библиотеки для детей и юношества провели фотоквест «Книга в фокусе».
В мероприятии приняли участие студенты колледжа пищевой промышленности и коммерции. Они познакомились с произведением М. А. Булгакова «Записки юного врача» (12+), положенным в основу спектакля. Видеофрагменты постановки в исполнении молодых актеров стали подсказкой при выполнении заданий библиотечного фотоквеста.
Проходя маршрут, учащиеся сфотографировали решения всех головоломок, собрали множество интересных фактов и сведений из области литературы, истории и искусства.
Напоминаем, что трансляции спектаклей пензенских финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» – театра ПГУ «Кириллица» и школьной театральной студии «Арлекин» (г. Заречный) – можно посмотреть на телеканале «Экспресс». Возрастное ограничение на спектакли - 12+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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