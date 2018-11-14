В пензенской библиотеке пройдет День толерантности

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14 ноября 2018, 13:33Культура
16 ноября в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества пройдет День толерантности (0+).
В мероприятии примут участие воспитанники детсадов, школьники и студенты. Ребят познакомят с понятием толерантности, а также обсудят с ними необходимость развития этого качества.
В течение Дня в библиотеке будет работать книжная выставка «Солнце всем на планете одинаково светит», а на созданном читателями «Древе толерантности» каждый напишет добрые пожелания друг другу, сообщают организаторы мероприятия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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