В пензенской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова открылась выставка книг по ЗОЖ

В экспозиции представлена литература о том, как сохранить здоровье и энергию в любом возрасте, как вернуть молодость телу и преодолеть болезни.

«Посетители узнают, что такое питание долгожителя, как научиться жить позитивно, как правильно путешествовать и какими видами спорта лучше заниматься», – сообщили в пресс-службе лермонтовской библиотеки.

Выставка будет работать до 14 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».