01 октября 2019, 17:08Культура

В пензенской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова открылась выставка книг по ЗОЖ

Выставка-просмотр «Активность — путь к долголетию» (0+) открылась в Пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 1 октября.

В экспозиции представлена литература о том, как сохранить здоровье и энергию в любом возрасте, как вернуть молодость телу и преодолеть болезни.

«Посетители узнают, что такое питание долгожителя, как научиться жить позитивно, как правильно путешествовать и какими видами спорта лучше заниматься», – сообщили в пресс-службе лермонтовской библиотеки.

Выставка будет работать до 14 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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Источник фотографии: скриншот - liblermont.ru
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