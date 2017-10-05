05 октября 2017, 16:18Общество В пензенский зоопарк из Саратова привезли около 20 животных В Пензенский зоопарк на временное содержание доставили животных, которых конфисковали из саратовского контактного зоопарка. Его руководителю предъявлено обвинение по уголовному делу после того, как летом 2017 года в зверинце произошел инцидент - в лапы к хищнику попал ребенок.

С животными, которые содержатся в ветеринарном отсеке, директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский старается проводить каждую свободную минуту. Эти звери особенные, а точнее - конфискованные. Льва, гималайского медведя, канадского волка и леопарда привезли в город из саратовского контактного зоопарка. Его руководителю было предъявлено обвинение по уголовному делу о предоставлении услуг, не отвечающих безопасности потребителя.

Виновница незапланированного переезда - леопард по кличке Афина. Летом дикая кошка внезапно напала на шестилетнюю девочку. С ранами на шее, животе и спине ребенка доставили в больницу. К счастью, полученные травмы оказались не смертельными. После инцидента, контактный зоопарк в одном из торговых центров Саратова прекратил свою работу. Представители развлекательного учреждения в социальных сетях сообщают, что закрытие связано с техническими причинами и приносят свои извинения.

«Из саратовского контактного зоопарка приехали практически все животные, которые там содержались. Нам передал их следственный комитет. Хищники достаточно крупные, подросшие, поэтому, возможно, на экспозицию их в контактный зоопарк не ставили, в любом случае их распределяли. Средства на содержание этих животных в зоопарке есть, скорее всего, они останутся в Пензе», - рассказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Всего в Пензу привезли около 20 животных. Вместе с крупными хищниками в зоопарке сейчас содержат мангустов, хорьков, морских свинок, шиншилл, кроликов, енотов, пеликана и лису.

Общество

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