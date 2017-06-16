В пензенский заповедник забрел редкий для области зверек

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16 июня 2017, 19:21Общество
В Пензенской области появился зверь-оборотень - так в японской мифологии называют енотовидную собаку. Это животное больше распространено в восточной части страны. В нашем регионе с конца 70-х годов прошлого века зверь - редкий гость. В последний раз енотовидную собаку видели несколько лет назад в Земетчинском районе. И вот - удача. Животное попало в объектив фотоловушки, которую установили сотрудники заповедника «Приволжская лесостепь».
Енотка, уссурийская лиса или енотовидная собака - так называют это милое, небольшое животное. На территории Колышлейского района редкий в Пензенской области гость появился впервые. Зверь попал в объектив фотоловушки, которую использовали зоологи для наблюдения за сурками. Ученые предположили, что животное могло осматривать территорию для переселения.
«Прямо у норы сурков среди ночи появляется этот зверек. Потихонечку, очень аккуратно крадется, обследует норы сурков, нюхает и убегает в сторону», - рассказал директор государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Александр Добролюбов.
Родиной енотовидной собаки считаются лесные и горнолесные области Китая, Японии и Кореи. В России енотка встречается на юге Амурской области и в Уссурийском крае. Активность зверек проявляет в темное время суток. При опасности не убегает, а, затаившись на месте, умело маскируется.
Кстати, енотовидная собака - единственный представитель семейства псовых, залегающий на зиму в спячку. Познакомится с редким для региона зверьком можно в пензенском зоопарке. Там проживает целое семейство енотовидных собак.
«Они живут по-соседству с лисами и енотами. Но к ним не имеют никакого отношения, так как относятся к семейству псовых. Они только схожи по окрасу и по внешнему виду, но их можно различить по лапкам и хвосту», - объяснила пресс-секретарь пензенского зоопарка Карина Артамонова.
Появлению нового вида сотрудники природного заповедника только рады. Они надеются, что енотка станет хорошим соседом для коренных обитателей лесостепи.
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