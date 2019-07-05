В пензенских органах внутренних дел работает династия Сатыренко

Не секрет, что в пензенской полиции нередко служат настоящие семейные династии. Представитель одной из них возглавляет целое подразделение - экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД. Речь - о Вадиме Сатыренко.

Крепкие мужские объятия сначала отца и сына, затем - деда и внука. В гости к семье Сатыренко пришел любимый отец и дедушка Владимир Владимирович. Он сам в прошлом - эксперт-криминалист, прослуживший в советской милиции несколько десятилетий. Жизнь сама заставила пензенского сыщика познакомить маленького сына с миром собственной профессии.

«По субботам детский садик не работал, а я был замначальника ЭКЦ, супруга - на работе, девать некуда. Я его с собой каждую субботу брал на работу, она дислоцировалась на ул. Московской, 72. Он видел, как папа занимается», - рассказывает Владимир Сатыренко, ветеран органов внутренних дел.

Свое милицейское детство помнит и сам Вадим Владимирович. В частности, как старался не просто находиться рядом с отцом во время его службы, а быть полезным.

«Он мне один раз дал негатив и сказал, что нужно распечатать фото преступника, чтобы раздать оперативным службам. Я зашел на два часа в лабораторию и при красном свете напечатал 200 фотографий», - сказал Вадим Сатыренко, начальник ЭКЦ УМВД России по Пензенской области.

Повзрослев, Вадим Сатыренко совершенно не мучился с выбором профессии - пошел по стопам родного отца. В самой криминалистике особенно тесно стал работать с оружием - проводил баллистические экспертные исследования. Во время обучения в институте, а, точнее, на новогодние праздники 1999 года, в кругу друзей познакомился со своей будущей женой.

«Со временем тоже начала интересоваться, а в 2007 году был набор девушек в ГИБДД. Таким образом тоже попала в органы», - призналась Олеся Сатыренко, супруга Вадима Сатыренко.

В династии Сатыренко подрастает еще один будущий офицер - сын Владимир тоже планирует носить погоны.