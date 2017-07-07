09 июля 2017, 13:41Образование В пензенский лагерь «Юность» нагрянули с ночной проверкой Пензенский лагерь «Юность» посетили нежданные гости. Работники министерства образования региона приехали с проверкой. Правда, время для визита выбрали не совсем подходящее.

Таких гостей, да еще и под покровом ночи, в пензенском лагере «Юность» точно не ждали. Однако, застать врасплох руководство лагеря специалисты министерства образования Пензенской области и представители общественности не смогли. Поздние гости приехали проверить, как живут и отдыхают пензенские школьники.

Дети в лагере занимаются в актерских, танцевальных и спортивных секциях. Вместо традиционных отрядов ребята здесь разделены на факультеты. За каждым из них закреплены воспитатель и опытные вожатые. Сейчас в лагере отдыхает больше 200 детей от шести до 16 лет. Особое внимание уделяют старшему поколению, которое более подвержено негативному влиянию. Но и здесь у воспитателей все схвачено.

«Каждый день в семь утра они уже бегают. Подъема еще не было, а они уже занимаются. А воспитатель их сопровождает, чтобы они куда-то не убежали», - отметила воспитатель факультета №7 лагеря «Юность» Наталья Кобзева.

Министерская комиссия также проверила, как кормят детей и как следят за их здоровьем. По итогам визита существенных нарушений общественники и чиновники от образования не обнаружили, но вопросы все же возникли.

«Единственное, на что мы обратили внимание в этом году, это подъездные пути к лагерю. Обязательно мы будет писать представление, будем вызывать сотрудников ГИБДД», - сказал руководитель исполкома Ообщероссийского народного фронта в Пензенской области Сергей Мельников.

«Замечаний у нас нет. У нас есть пожелания и рекомендации администрации лагеря. Например, провести мониторинг детей, которые не умеют плавать. Эта задача достаточно серьезная. Мы надеемся, что лето у нас будет и плавательный сезон будет открыт», - сообщила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Ни детей, ни администарцию «Юности» вечерняя проверка ничуть не смутила.

«Мы всегда готовы принять гостей. В себе уверены. У нас всегда дети заняты. Комиссия как раз проверяла детскую занятость и на сколько им здесь комфортно. Мы за это спокойны. Дети у нас заняты», - пояснила начальник лагеря Оксана Медведева.

За безопасность детей можно не беспокоиться. Территория оборудована системой видеонаблюдения. Помимо камер, покой отдыхающих круглосуточно берегут профессиональные охранники. Вторая смена в лагере закончится 14 июля.

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