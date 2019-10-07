В пензенский госпиталь для ветеранов завезли новое оборудование

Оборудование обновилось еще в трех физиотерапевтических кабинетах, равно как и в местной лаборатории. Новые анализаторы не заменят своих старых предшественников, а придут им на помощь: так можно будет экономить и время, и деньги.

«Идет меньший расход реагентов, то есть снижаются затраты на их закупку и расходный материал. Быстрее получается результат, появилась функция выдачи единичного срочного анализа», - рассказала врач клинико-диагностической лаборатории Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Елена Болясникова.

Чего еще не было, но что появилось благодаря участию фонда «Память поколений», так это небольшой электромиограф. Чтобы освоить это устройство, специалистам понадобились около двух недель.

«Аппарат позволяет снимать импульсы, проходящие по нервному волокну и мышце. Он используется для диагностики периферической нервной системы и нервно-мышечных заболеваний», - объяснила заведующая неврологическим отделением Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Наталья Артюшина.

На покупку нового оборудования было потрачено более семи миллионов рублей. Эти средства поступили от благотворительного фонда «Память поколений». Он уже помог 20 медицинским учреждениям страны, теперь очередь дошла и до Пензы.

«Нам предоставляется список того, что необходимо ветерану или учреждению. В соответствии с этим мы закупаем все оборудование, оплачиваем доставку и сборку под ключ», - рассказала операционный директор благотворительного фонда «Память поколений» Надежда Халдеева.

«У нас стационар, поэтому мы как лечили 5500 человек в год, так и будем лечить, но новое оборудование однозначно улучшит и качество диагностики, и лечебных процедур», - сказал начальник Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Пузраков.

Это первый опыт сотрудничества госпиталя и благотворительного фонда, но последним его называть рано. В своей практике москвичи привыкли не терять вновь установленных связей.