В пензенских заказниках приступили к подкормке диких животных

Дважды в неделю специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области выезжают в угодья, чтобы пополнить запасы кормов. Снежный покров значительно затрудняет самостоятельную добычу пищи зайцам, лосям, кабанам, косулям и оленям.

Специальные кормушки организовали на территории семи региональных зоологических заказников. Специалисты отмечают, что на то, чтобы прокормить одного зверя зимой, необходимо около 100 килограммов корма.

«В день на одного кабана уходит около килограмма отходных материалов любых зерновых продуктов. В каждом охотничьем хозяйстве есть солонцы - это обязательная подкормка для лосей, косуль и зайцев», - рассказал заместитель начальника охотоуправления министерства лесного хозяйства и природопользования Пензенской области Сергей Климов.

В холодное время года диким животным становится все труднее добывать пищу самостоятельно, поэтому для их сбалансированного питания закупили 30 тонн зерна, четыре тонны сена, заготовили 800 веников для копытных, а также 45 солонцов. На местах пищу распределяют егеря. Они не только кормят животных, но и следят за их состоянием.

«Они ездят и не только кормят животных, но и осуществляют контроль за соблюдением охотничьего законодательства, чтобы на территории заказников не было браконьеров и посторонних людей», - сказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Подобные меры поддержки диких животных стали традиционными и дали положительные результаты: удалось сократить число заболевших инфекциями зверей и увеличить численность каждого вида на несколько сотен.