В пензенских вузах начали работу приемные комиссии

По всей России начали работу приемные комиссии. В Пензе абитуриентов готовы принять четыре государственных университета. Подать документы на обучение можно будет до конца августа.

В коридоре главного вуза Пензы пока не найти ни одного выпускника школы. Все они еще только дожидаются вручения аттестата. Тем не менее, приемная комиссия уже начала свою работу.

Сейчас документы на поступление подают бывшие студенты колледжей и выпускники прошлых лет. Последние могут претендовать на место при условии сдачи ЕГЭ не позднее 2015 года.

«Решила поступать, потому что это образование пригодится в дальнейшем для моей профессии. На данный момент я тренер не очень высокой квалификации, но надеюсь расти, для этого мне нужно высшее образование», - рассказал абитуриент Кристина Морщавка.



В 2019 году в ПГУ выделено больше 1000 бюджетных мест. Почти 600 из них отведено техническим специальностям. А экономическому и юридическому факультетам - не более 30. В 2019-м школьникам предложат и новые направления подготовки.

«Среди них - химическая технология, бакалавриат. По специалитету - судебная, прокурорская деятельность, ее только недавно пролицензировали», - рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Пензенского государственного университета Виталий Соловьев.

По-прежнему, самыми популярными направлениями среди абитуриентов остаются медицина, юриспруденция, экономика и, конечно же, IT-специальности. Сейчас программисты наиболее востребованы на рынке труда.

«По окончанию трудоустройства у нас остается 65 незакрытых вакансий. Студенты на них не идут, потому что на них не такая высокая заработная плата, меньше чем на 40 тысяч они не соглашаются», - сказал проректор по трудоустройству, работе с выпускниками Пензенского государственного университета Владимир Симагин.

В 2019-м, как и в 2018 году, абитуриенты могут одновременно подать документы в пять вузов на три разные специальности. Единственное отличие коснулось призеров олимпиад. Они могут предоставить свидетельство о победе лишь в один университет.