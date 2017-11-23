23 ноября 2017, 19:46Общество В пензенских тюрьмах проводятся занятия в библейских кружках В Пензе проходят пятые региональные Рождественские чтения. Образовательная программа в 2017 году посвящена теме «Нравственные ценности и будущее человечества».

Одна из площадок открылась в региональном управлении федеральной службы исполнения наказания. Специалисты обсуждали взаимодействие священников и осужденных в исправительных учреждениях и то, как религия и вера влияют на поведение заключенных.

«Если человек оступился и оказался в местах лишения свободы, значит Господь не усмотрел иного пути, чтобы этот человек смог встать на путь исправления, и привел его сюда, чтобы мы смогли достучаться до его сердца», - сказал первый проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Николай Грошев.

Помимо регулярных богослужений, в исправительных учреждениях активно ведется и просветительская деятельность. При храмах и молитвенных комнатах открыты библиотеки, проводятся занятия в воскресных школах и библейских кружках.

Общество

просмотров 143

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: