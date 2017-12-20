В пензенских троллейбусах приставы взывают к совести алиментщиков

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 декабря 2017, 17:39Политика
В пензенских троллейбусах появилась социальная реклама службы судебных приставов, призывающая платить алименты.
Акция обращена к должникам-алиментщикам и содержит призывы: «Вспомните о детях сегодня!», «Исполните свой гражданский долг перед ребенком!»
Это стало еще одним методом борьбы с должниками.
«УФССП России по Пензенской области надеется, что такое напоминание заставит задуматься и побудит должников к необходимым действиям», - сообщает пресс-служба ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 декабря 2017, 17:58В минздраве сообщили график работы пензенских больниц в праздники
20 декабря 2017, 17:39В пензенских троллейбусах приставы взывают к совести алиментщиков
20 декабря 2017, 17:07В Пензе состоится турнир по дзюдо
20 декабря 2017, 16:39В Пензенской области – минимальная задолженность по зарплатам в ПФО
20 декабря 2017, 16:07В Пензе на предприятии погиб мужчина
20 декабря 2017, 15:08Пензенский губернатор занял 41 место а итоговом нацрейтинге
20 декабря 2017, 14:37Китайская делегация из Цзянси посетит Пензенскую область
20 декабря 2017, 14:06Василий Трохин провел прием граждан