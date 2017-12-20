20 декабря 2017, 17:39Политика В пензенских троллейбусах приставы взывают к совести алиментщиков В пензенских троллейбусах появилась социальная реклама службы судебных приставов, призывающая платить алименты.

Акция обращена к должникам-алиментщикам и содержит призывы: «Вспомните о детях сегодня!», «Исполните свой гражданский долг перед ребенком!»

Это стало еще одним методом борьбы с должниками.

«УФССП России по Пензенской области надеется, что такое напоминание заставит задуматься и побудит должников к необходимым действиям», - сообщает пресс-служба ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Политика

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