В пензенских ТЦ выявили почти 1300 нарушений пожарной безопасности

В городской администрации обсудили результаты проверок торгово-развлекательных центров Пензы и других мест, где собирается много людей. Надзорные органы за месяц работы выявили свыше 1000 нарушений пожарной безопасности на объектах торговли и еще 470 в социальных учреждениях.

Совещание, на котором обсудили результаты внеплановых проверок объектов с массовым пребыванием людей, началось с примеров - пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми и трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Губернатор Иван Белозерцев отметил, что статистика показывает, как некоторые бизнесмены относятся к требованиям пожарной безопасности.

«Проверки показали, как выполняют свои обязанности должностные лица, призванные контролировать выполнение нормативных актов в этой сфере. Сейчас в Кемерово нашли всех, кто проектировал, проводил экспертизу, даже тех, кто давно там не работал, уволился, но это ничего не изменит, самое страшное произошло, люди погибли», - отметил губернатор.

В Пензенском регионе за месяц проверили 115 торговых центров. Итог - почти 1300 нарушений. Персонал не знает, как действовать при пожаре, системы пожарной сигнализации и оповещения - неисправны, есть серьезные недостатки в системах автоматического пожаротушения, отсутствуют огнетушители, эвакуационные пути захламлены, а выходы - закрыты. Такую же картину спасатели и прокуроры наблюдали и в некоторых социальных объектах - школах, спортзалах, больницах.

«Особое беспокойство в области в настоящее время вызывают такие объекты, как Лопатинская и Наровчатская больницы и филиал №15 МУП «Межпоселенческий центральный районный дом культуры" Колышлейского района в селе Трескино», - сказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Эдуард Кустов.

Участники совещания обратили внимание на попустительство со стороны органов местного самоуправления. В Пензе, Колышлее и Лопатино собственники крупных торговых объектов игнорировали требования пожарной безопасности, а представители власти закрывали глаза на многочисленные нарушения.

«Городская администрация Каменки несколько лет не замечала незаконной реконструкции здания ТЦ «Центральный». В результате выполнения строительных работ, на которые не было получено разрешение, площадь объекта увеличилась более чем вдвое», - рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Пензенской области Олег Самохин.

«Мы по каждому случаю должны провести расследование, дать персональную оценку действиям каждого должностного лица», - сказал Иван Белозерцев.

В суды направлено 15 заявлений о запрете эксплуатации объектов, которые провалили проверку, возбуждено 166 административных дел. Устранение нарушений находится на контроле областной прокуратуры.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что надзорные органы должны работать системно и в строгом соответствии с законом. А вот проявлять излишнее рвение и устраивать «охоту на ведьм» - недопустимо.