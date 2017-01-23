23 января 2017, 19:23Общество В Пензенских школьных автобусах покажут познавательные фильмы Краеведение в движении. По инициативе губернатора Ивана Белозерцева, в Пензенской области приступили к реализации проекта «Познавательный автобус». На пути из дома в школу детям, проживающим в районах, будут демонстрировать документальные фильмы об истории региона.

Уроки не только в учебном заведении, но и на пути к нему. В Пензенском регионе школьный транспорт, возможно, станет познавательными. По поручению губернатора, в регионе разрабатывают проект организации трансляций в салонах автобусов просветительских короткометражных фильмов.



«Идея очень простая. Дети, когда едут в школу, или сидят «лайкают» в мобильном телефоне, уж извините, будем назвать вещи своими именами, или наушники вставили и что-то слушают. Пусть раз в неделю - в среду, когда еще не устали, не конец, не начало недели, водитель во время поездки включает десятиминутный документальный фильм. Дети все равно рано или поздно обратят внимание на экран», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Подобного, по словам Олега Ягова, в России еще не было. По дороге в школу детей собираются знакомить с интересными фактами и событиями из истории Пензенской области. Планируется, что все фильмы должны быть краеведческими.

Некоторые из фильмов, которые готовятся к показу, уже готовы. Сценаристом проекта «Познавательный автобус» стал шеф-редактор программы «Утро на Экспрессе» Константин Коломиец.



«Будут демонстрироваться такие, как «Долина древней мордвы», посвященный Ражкинскому могильнику, фильм о нашем земляке, великом историке Василие Осиповиче Ключевском. Также фильм с условным названием «Марсово поле», посвященный заграничным походам русской армии после войны 12-го года», - рассказал сценарист проекта «Познавательный глобус» Константин Коломиец.

Помимо того, что будут показывать, сейчас планируют то, как это будут делать. Специалисты готовят техническую документацию, решают вопрос по обеспечению безопасности детей. Новое оборудование, которым собираются оснастить школьные автобусы, не должно отвлекать водителя во время движения.



«К нам приходили работники администрации города и решили, что экран установят на задней панели, водителю это мешать никак не будет. Динамики штатные - впереди и в задней части автобуса», - сказал водитель школьного автобуса Владимир Четвергов.

Для начала экраны планируют установить в нескольких автобусах. Если эксперимент окажется удачным, оборудованием оснастят весть парк школьных автобусов.

В 2016 году в регион поступило около 90 новых машин. В планах на 2017 год - закупить еще 50. Не исключено, что пензенский проект подхватят и в других регионах страны. Инициатива губернатора Ивана Белозерцева уже заинтересовала министра культуры России Владимира Мединского.

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