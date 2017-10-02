В пензенских школах заменят крыши

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02 октября 2017, 15:07Общество
Вопрос о замене крыш в школах Пензенской области обсудили на совещании в областном правительстве 2 октября.
Губернатор Иван Белозерцев выслушал предложения по программе ремонта школ.
Глава регионального министерства образования Александр Воронков предложил заменить в ряде школ крыши, сделав их скатными.
«Замена плоской крыши на скатную - один из основных видов работ, по индикативу не менее 30 школ нужно сделать. 152 млн было затрачено. На следующий год 261 млн предлагаем затратить, 104 из них имеется», - сказал он.
Проанализировать этот вопрос по каждой школе губернатор поручил главам минобра и минстроя.
«Есть реестр школ, берите его, выезжайте со специалистами. Смотрите, нужна ли скатная крыша, принимайте решение. Даю месяц, чтобы проанализировать. Мы принимаем бюджет, средства нужно сразу закладывать, проектно-сметную документацию заранее делать, чтобы потом не вносить изменения в бюджет», - сказал глава региона.
Также он обратил внимание всех министров на подготовку проектно-сметной документации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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