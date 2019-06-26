В пензенских школах внесут изменения в учебную программу

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26 июня 2019, 12:04Культура
С 1 сентября в Пензенской области и еще в семи регионах начнется апробация межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы для школьников».
Как сообщает ТАСС, программа предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками.
Помимо пензенских, предмет введут в школах Татарстана, Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Саратовской и Новосибирской областей. Участие в программе будет исключительно на добровольной основе, подчеркнули в Минпросвещения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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