В пензенских школах внесут изменения в учебную программу

С 1 сентября в Пензенской области и еще в семи регионах начнется апробация межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы для школьников».

Как сообщает ТАСС, программа предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками.

Помимо пензенских, предмет введут в школах Татарстана, Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Саратовской и Новосибирской областей. Участие в программе будет исключительно на добровольной основе, подчеркнули в Минпросвещения, пишет ИА «Пенза-Пресс».