В пензенских школах усилят работу по патриотическому воспитанию

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03 сентября 2018, 10:32Образование
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 4 сентября поручил членам кабмина проработать мероприятия по патриотическому воспитанию детей.
По его словам, в частности, должны быть мероприятия с участием Юнармии.
«Это движение у нас есть, проходят мероприятия, акции. Но все они – разовые. Этого недостаточно. Олег Василевич [Ягов, зампред правительства], подготовьте проектный офис по этому вопросу, подключите к нему военнослужащих, которые находятся на заслуженном отдыхе», - сказал Иван Белозерцев.
Он также поручил возродить такие патриотические игры, как "Зарница", "Орленок". На проведение мероприятий следует заложить средства и уже в мае 2019 года провести их, подчеркнул глава региона.
Губернатор отметил, что на территории школ должны быть флагштоки. Честь поднять стяг должна оказываться лучшим ученикам.
Зампреду Олегу Ягову, главе минобра Александру Воронкову и министру культуры Татьяне Курдовой поручено составить список фильмов, которые в течение учебного года должны посмотреть дети и педагоги., пишет ИА «Пенза-Пресс».
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