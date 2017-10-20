В пензенских школах реализуют проект «Культурная суббота»

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22 октября 2017, 11:21Образование
На страницах культурного дневника школьники Пензенской области начали делиться своими впечатлениями от посещения театров, музеев и прочих объектов, с которыми они знакомятся в рамках реализации проекта "Культурная суббота". С начала октября в одну из суббот каждого месяца мальчишки и девчонки из всех школ региона выезжают на экскурсии по родному краю. Теперь свои ощущения и эмоции от увиденного они могут описывать в культурном дневнике.
«Дневник составлен таким образом, что дети после посещения театра, музея, того же зоопарка, допустим, или экофермы оставляют свои воспоминания. И с родителями потом могут не только сразу посмотреть, а через 10 лет открыть культурный дневник, и, мне кажется, у них очень позитивные и положительные воспоминания будут об этом времени», - рассказал Олег Ягов, заместитель председателя правительства Пензенской области.
Разработкой логистики и методической базы проекта "Культурная суббота" (0+) занимаются в министерстве образования и институте регионального развития. В частности, специалисты выстраивают график посещения школьниками объектов исторического и культурного наследия региона.
Планируется, что в течение каждого учебного года у школьников Пензенской области будет девять культурных суббот.
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