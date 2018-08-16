В пензенских школах проверяют исправность тревожных кнопок

В преддверии нового учебного года в пензенских школах проверяют не только выполнение санитарных и противопожарных требований, но также антитеррористическую безопасность. Сотрудники управления Росгвардии проверяют исправность работы кнопок тревожной сигнализации, наличие инженерно-технических средств охраны, а также отрабатывают практические навыки реагирования нарядов групп задержания.

Кнопка под столом вахтера может предотвратить теракт и спасти школьников и весь персонал учебного учреждения от злоумышленников. При ее нажатии с охраняемого объекта на пульт централизованной охраны поступает сигнал SOS. О нем сразу же сообщают наряду группы задержания вневедомственной охраны. Правоохранители обязаны прибыть на место ЧП максимально быстро.

Насколько быстро реагирует группа задержания на сигнал тревоги, проверили на практике. Учения проходят во всех пензенских школах, которые находятся в зоне ответственности подразделений вневедомственной охраны. В городской лицей №73 наряд прибыл за две с четвертью минуты.

«Все четко, в соответствии с инструкцией: по прибытии на место, наряд группы задержания выясняет причину срабатывания кнопки тревожной сигнализации. В случае необходимости принимает меры по задержанию правонарушителя, а при возникновении угрозы жизни, здоровью детей и сотрудников учреждения, бойцы Росгвардии информируют об этом оперативные службы, осуществляют оцепление территории, оказывают помощь в эвакуации», - рассказал командир первого взвода третьей роты ОВО по Пензе Владимир Кармишин.

Специалисты управления вневедомственной охраны также разъяснили сотрудникам общеобразовательных учреждений алгоритм действий при возникновении внештатной ситуации. Правоохранители уже посетили 118 школ Пензы. Нарушений не выявили ни в одной из них.