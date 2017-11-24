24 ноября 2017, 19:07Общество В пензенских школах отменили комиссию в школьных терминалах В школах города отменена комиссия на прием платежей за питание. Электронная система функционирует в полном соответствии с публичными правилами. С таким заявлением в 24 ноября выступил МУП «Арцис». Тем не менее, два пензенских агента по-прежнему настаивают на том, что оказывать услуги по приему платежей в школьных терминалах без комиссии для них невыгодно.

Переплачивать за школьное питание не придется, по крайней мере до конца 2017 года. Комиссия за прием платежей, осуществляемых через терминалы в образовательных учреждениях Пензы, была отменена в четверг, 23 ноября.

Напомним, с 15 октября в нарушение публичных правил работы системы «Электронная школа» два ее агента - Банк «Кузнецкий» и ООО «Пензаплат» в одностороннем порядке ввели комиссию за пополнение карт в терминалах, установленных в учебных заведениях.

«Привлеченный в качестве субагента ООО «Пензенский платежный центр», которому за услуги уже перечисляли определенный процент от объема операций, с 15 октября 2017 года установил комиссию за пополнение карт «Электронной школы» через терминалы в размере 1% , но не менее 10 рублей. Узнав об этом, ни одна из образовательных организаций города не приняла меры к понуждению МУП «Арцис» исполнить свои обязательства по договорам», - сообщила помощник прокурора Пензенской области Екатерина Шабурова.

По представлению прокуратуры Железнодорожного района МУП «Арцис» направило требования к двум организациям отменить взимание комиссии в терминалах, расположенных в общеобразовательных учреждениях или выйти из системы. В итоге, банк «Кузнецкий» приостановил взимание комиссии 20 ноября, через три дня это сделал и «Пензенский платежный центр». Таким образом, сейчас система «Электронная школа» функционирует в соответствии с публичными правилами.

Тем не менее, по словам Юрия Анфалова, произошедшее вскрыло проблему в работе системы касаемо агентов.

«Работать без процентов в терминалах им экономически не выгодно. И они предложили внести изменения в публичные правила с целью устранения этого пункта, который регламентирует прием платежей без процентов в школе. Для оценки требования этих агентов мы отправили предложения в 19 кредитных организаций и потенциальных платежных агентов с предложением установить терминалы в школах и принимать платежи за услуги школьного питания на условиях существующих правил», - пояснил директор МУП «Арцис» Юрий Анфалов.

Однако в настоящее время предложений о присоединении на условиях существующих правил не получено. Планируется, что в декабре будет проведено анкетирование родителей на предмет удобства различных способов оплаты, по результатам которого выяснят необходимость размещения терминалов в школах при условии взимания комиссии при приеме платежей.

Общество

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