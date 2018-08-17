В школах Пензы анализируют результаты всероссийских проверочных работ

В министерстве образования Пензенской области рассказали, какие меры предприняты к школам, которые оказались в списке учреждений с признаками необъективности результатов всероссийских проверочных работ. Его 16 августа опубликовал Рособрнадзор. В список попали 19 школ региона.

«В настоящее время проводится анализ результатов выполнения всероссийских проверочных работ по математике и русскому языку в четвертых и пятых классах. То есть речь идет об этом сегменте. Анализируются как общие, так и отдельные результаты заданий. Основное внимание уделяется случаям, когда дети хорошо решали сложные задачи, и плохо простые», - прокомментировал начальник управления по надзору и контролю в сфере образования министерства образования Пензенской области Алексей Федосеев.

В этих школах также идет перепроверка работ на предмет возможных технических сбоев на момент проведения всероссийских проверочных работ. Ее итоги озвучат на августовской педагогической конференции.

Кроме того, в региональном министерстве образования отмечают, что в школах области во время проведения всероссийских проверочных работ присутствуют общественные наблюдатели, которые призваны повысить объективность процесса проверки знаний. Такую практику начали применять в 2017-м. В этом ее планируют расширить, призвав к участию большее количество наблюдателей.