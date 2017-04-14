В пензенских храмах усилят меры безопасности в пасхальную ночь

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14 апреля 2017, 19:42Общество
Сотрудники полиции переходят на усиленный режим работы. В ночь с 15 на 16 апреля в храмах, церквях, соборах, монастырях Пензенской области, где состоятся пасхальные богослужения, и на прилегающих к ним территориях охранять порядок и обеспечивать безопасность граждан будут более 500 сотрудников полиции и около 300 представителей общественных объединений правоохранительной направленности. Об этом сообщил начальник управления организации общественного порядка регионального управления МВД России Анатолий Трыханов.
«Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности участников мероприятий, предусмотрев при допуске на них обязательное применение технических средств досмотра - использование металлодетекторов с максимально возможным удалением контрольно-пропускных пунктов от мест скопления людей. Также привлечь специалистов-кинологов со служебноразыскными собаками для обследования прилегающей к культовым объектам территории», - сказал Анатолий Трыханов.
В ночь на воскресенье церковные богослужения состоятся в 180 религиозных объектах 126 населенных пунктов. Ожидается, что в них примут участие более 28 тысяч верующих. В Пензе торжества пройдут в 32 храмах. Предполагается, что их посетят семь тысяч человек.
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