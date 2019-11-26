В пензенских поликлиниках и больницах открыта запись на УЗИ в дополнительный день

В субботу, 30 ноября, в медицинских организациях Пензенской области вновь будет организован дополнительный день проведения ультразвукового исследования. Записаться на прием к врачу можно будет по телефону лечебных учреждений, участвующих в акции.

Запись открыта в поликлиниках областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, областного онкологического диспансера, в городских поликлиниках № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 14, а также в женской консультации роддома на улице Пушкина.

Также УЗИ будут делать в поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».