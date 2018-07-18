В пензенских образовательных учреждения прошел единый День БЕЗ опасности

В Пензенской области прошел единый День БЕЗ опасности. В рамках акции в пришкольных и оздоровительных лагерях провели профилактические мероприятия, которые были призваны напомнить детям о правилах поведения на природе, у водоемов и вблизи проезжей части.

В рамках единого Дня БЕЗ опасности в летнем оздоровительном лагере «Юность» прошел познавательный квест. Мальчишки и девчонки отгадывали загадки, пели песни, танцевали и рисовали.

«Во время летних каникул увеличивается вероятность несчастных случаев с детьми, и, конечно, задача взрослых - обезопасить их в этот период. Важно регулярно напоминать ребятам о необходимости соблюдения установленных прав поведения во время летних каникул», - сказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Ежегодный единый День БЕЗ опасности направлен на формирование у детей правильного поведения на водных объектах и автодорогах. Только с начала 2018 года на территории Пензенской области с участием подростков произошло около 100 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что такие акции позволят существенно улучшить статистику.

«Навыки и знания, которые они приобретают в данных играх, квестах реальности, нужны им, чтобы не попадать в аварийные ситуации, чтобы сократилось количество ДТП с участием детей», - отметила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

К масштабной акции традиционно присоединяются и в средней школе села Алферьевка. Впрочем, целый комплекс мероприятий в учреждении проводят в течение всего года не только с детьми, но и их родителями.

«Если есть необходимость, то педагоги встречаются с родителями и в летний период, проводят с ними беседу. Дети ходят на площадку каждый, поэтому поговорить о том, что здоровье и жизнь - это превыше всего, конечно, немаловажно», - сказала директор средней школы села Алферьевка Марина Никитина.

В рамках единого Дня БЕЗ опасности подобные акции прошли во всех образовательных учреждениях региона.