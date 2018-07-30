В пензенских общепитах снизилось количество правонарушений

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30 июля 2018, 19:54Общество
В Пензе прошел рейд по предприятиям общественного питания, расположенным в историческом центре города.
Такие проверки управление содействия развития малого и среднего предпринимательства администрации Пензы совместно с органами полиции проводит еженедельно. По мнению специалистов, комплексная работа позволяет снизить число правонарушений в кафе, барах, ночных клубах, а также предприятиях торговли.
«Рейды показывают, что количество правонарушений снижается, но незначительно. Из 1000 предприятий в 80 были зафиксированы проблемы разного характера», - рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.
По-прежнему самым главным нарушениям остается реализация алкоголя без лицензии. Кроме того, в Пензе еще не искоренена продажа горячительного несовершеннолетним и торговля спиртсодержащей продукцией с поддельными акцизными марками.
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