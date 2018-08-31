В пензенских населенных пунктах появятся сельские старосты

В пензенских населенных пунктах вскоре появятся сельские старосты – решение о появление людей с таким статусом 31 декабря приняли депутаты ЗакСобра.

Как пояснил зампред Василий Трохин, представивший законопроект народным избранникам, староста будет заниматься взаимодействием между населением и властью при решении вопросов местного значения.

«Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального образования по представлению схода граждан из числа лиц, проживающих на территории населенного пункта и обладающих активным избирательным правом», - отмечается в законопроекте.

Работа старостой не ассоциируется с государственной и муниципальной службой, поэтому им не может стать чиновник, а также судимый или недееспособный человек.

Законопроект приняли на основании изменений, внесенных в федеральное законодательство.

Валерий Лидин, комментируя вопрос, отметил, что, выезжая в другие регионы, представители региона ознакомились с работой старост. По его словам, практика показывает свою эффективность.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».