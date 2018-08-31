В пензенских населенных пунктах появятся сельские старосты

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 августа 2018, 13:33Общество
В пензенских населенных пунктах вскоре появятся сельские старосты – решение о появление людей с таким статусом 31 декабря приняли депутаты ЗакСобра.
Как пояснил зампред Василий Трохин, представивший законопроект народным избранникам, староста будет заниматься взаимодействием между населением и властью при решении вопросов местного значения.
«Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального образования по представлению схода граждан из числа лиц, проживающих на территории населенного пункта и обладающих активным избирательным правом», - отмечается в законопроекте.
Работа старостой не ассоциируется с государственной и муниципальной службой, поэтому им не может стать чиновник, а также судимый или недееспособный человек.
Законопроект приняли на основании изменений, внесенных в федеральное законодательство.
Валерий Лидин, комментируя вопрос, отметил, что, выезжая в другие регионы, представители региона ознакомились с работой старост. По его словам, практика показывает свою эффективность.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 августа 2018, 19:57Пензенец угрожал взорвать дом
31 августа 2018, 19:49В Заречном детям из малообеспеченных семей помогли собраться в школу
31 августа 2018, 19:44В Пензе обсудили поправки в законе об обманутых дольщиках
31 августа 2018, 19:37Журналисты «Экспресса» во второй раз стали родителями
31 августа 2018, 19:29Пензенцев заставляют заплатить задолженность трехлетней давности
31 августа 2018, 19:21В Пензенской области производят клиновый сироп, не уступающий канадскому
31 августа 2018, 19:12Пензенская делегация вернулась из Орловской области
31 августа 2018, 19:07В Пензе жилой фонд готов к зиме на 79%