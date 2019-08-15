В пензенских многодетных семьях за семь месяцев родилось 1237 детей

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15 августа 2019, 15:37Общество
В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка при рождении детей в Пензенской области» ежемесячное пособие на третьего и последующих детей в 9 398 руб. получили 5 538 многодетных семей.
В пресс-центре областного правительства сообщили, что за семь месяцев в регионе родилось 1 237 третьих и последующих детей, это больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На выплату пособий за семь месяцев направлено 359,4 млн руб., причем 76 млн руб. из них – средства бюджета Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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