В пензенских МФЦ за день можно оформить СНИЛС

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14 июля 2017, 15:02Общество
Пензенцы теперь всего за день могут оформить СНИЛС в МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда.
При обращении в МФЦ за этой государственной услугой гражданину выдается один из следующих документов:
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. В документе отражаются СНИЛС, ФИО, дата рождения, место рождения, пол;
- сведения лицевого счета по СНИЛС. Документ выдается при наличии СНИЛС при полной идентификации гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС);
- отказ в регистрации (с указанием причины отказа). Документ выдается, если в системе выявлено застрахованное лицо с похожими анкетными данными. Заявителю необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда (ПФР) для уточнения данных.
При обращении гражданина в территориальный орган ПФР с документом, подтверждающим регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, выданным в МФЦ, специалист клиентской службы устанавливает личность заявителя и изготавливает страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в день обращения.
Регистрация граждан в системе ОПС через МФЦ ранее осуществлялась в трехнедельный срок, а сегодня процедура присвоения СНИЛС занимает несколько минут.
СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счета, который подтверждает, что вы являетесь участником системы обязательного пенсионного страхования, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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