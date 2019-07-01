В пензенских медучреждениях выявили массу нарушений пожарной безопасности

Пожарная безопасность на объектах с массовым пребыванием людей стала темой обсуждения на координационном совещании по обеспечению правопорядка в правительстве Пензенской области. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием глав администраций городов и районов.

В 2019 году в Пензенской области на объектах с массовым пребыванием людей произошло 12 пожаров. Погибших и пострадавших нет. Таковы официальные сводки. Однако это никого не должно успокаивать, высказал свое мнение губернатор Иван Белозерцев. Нужно заниматься большой профилактической работой. По словам главы региона, главная причина пожаров, где гибнут люди, - обычная преступная халатность.

«Должны работать пожарные кнопки, гидранты, рукава. Проверять электрическую проводку в школах, в детских садах, объектах здравоохранения. Это постоянная задача, которую мы должны успешно решать», - сказал он.



Как показали прокурорские проверки, исправление многих нарушений требований пожарной безопасности не требует больших материальных затрат. В числе таковых - складирование сгораемых материалов, загромождение и блокирование эвакуационных выходов.

«Невозможность свободного отпирания эвакуационных дверей изнутри без ключа, отсутствие приспособлений для самозакрывания в детской городской поликлинике, в госпитале для ветеранов войн, в пензенском городском родильном доме, клинической больнице N4, детской школе искусств Спасского и Каменского районов», - рассказала и.о. начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Светлана Лейгер.

В 2019 году прокуратура провела проверки учреждений бюджетной сферы. Подавляющее большинство впервые проверенных объектов эксплуатировались с отступлением от установленных требований. Основная масса нарушений выявлена в учреждениях здравоохранения.

К примеру, в иссинской участковой больнице не было исправлено эвакуационное освещение, в спасской - с третьего этажа поликлиники имелся только один эвакуационный выход. Не организована проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода и источников наружного противопожарного водоснабжения», - добавила Светлана Лейгер.

Иван Белозерцев потребовал обратить внимание на противопожарную безопасность на тех объектах, где летом запланирован ремонт. Это касается детских садов и школ. Кроме того, в 2019-м запущена программа по ремонту сельских и районных домов культуры, где есть возможность часть средств потратить на устранение нарушений, выявленных прокуратурой.