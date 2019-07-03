В пензенских магазинах выделили молочку без растительного жира

Теперь пензенцам будет легче отличить молочные продукты от тех, в составе которых – заменитель молочного жира.

По данным пресс-службы регионального минсельхоза, организации и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно определить способы, позволяющие визуально отделить молокосодержащие продукты при размещении в торговом зале. Их должна сопровождать информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

Как исполняются новые требования, проверила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

«Например, в 20 магазинах одной из торговых сетей в целях визуального отделения и для удобства покупателей оформлены полки с указанием продукта, где находится натуральный продукт и где - заменитель молочного жира», - пояснила она, пишет ИА «Пенза-Пресс».