В пензенских магазинах выделили молочку без растительного жира

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03 июля 2019, 10:32Общество
Теперь пензенцам будет легче отличить молочные продукты от тех, в составе которых – заменитель молочного жира.
По данным пресс-службы регионального минсельхоза, организации и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно определить способы, позволяющие визуально отделить молокосодержащие продукты при размещении в торговом зале. Их должна сопровождать информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира».
Как исполняются новые требования, проверила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.
«Например, в 20 магазинах одной из торговых сетей в целях визуального отделения и для удобства покупателей оформлены полки с указанием продукта, где находится натуральный продукт и где - заменитель молочного жира», - пояснила она, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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