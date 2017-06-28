28 июня 2017, 17:39Экономика В пензенских магазинах растет количество местной продукции Во всех субъектах Российской Федерации представлена продукция, произведенная в Пензенской области. На местных прилавках также растет количество сурских товаров.

На сегодняшний день регион обеспечен собственным продовольствием более чем на 85%. О расширении взаимодействия сетевых торговых компаний с местными сельхозтоваропроизводителями говорили на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Иван Белозерцев.

«Это давало возможность нашим товаропроизводителям представлять продукцию в сетях субъектовых и федеральных. Это давало возможность товаропроизводителям еще больше развиваться, увеличивать объем выпускаемой продукции и увеличивать количество рабочих мест, налогооблагаемую базу. И, думаю, представители торговых сетей, от этого вам большая польза», - сказал он.

В ходе встречи с представителями торговых сетей и товаропроизводителями губернатор призвал стороны к активному сотрудничеству. Иван Белозерцев отметил, что местные производители способны полностью покрыть потребность в хлебобулочных изделиях и молочной продукции, мясе индейки, свинине, говядине, колбасных и кондитерских изделиях, сахаре, полуфабрикатах, овощах и зелени.

Глава региона также рекомендовал продумать дизайн упаковки пензенских товаров, чтобы они привлекали внимание.

Экономика

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