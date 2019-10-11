В пензенских магазинах нашли поддельные сигареты

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11 октября 2019, 14:36Общество
В Пензенской области проходит месячник по борьбе с контрафактными алкоголем и табаком. Уже выявлено несколько нарушений.
Специалисты провели проверки в 76 торговых точках и предприятиях общественного питания. В результате нашли 13 нарушений в сфере реализации алкоголя и табака: два факта торговли спиртным без лицензии, остальные – сигареты без акцизных марок. Данную информацию проверяющие передали полицейским.
Мониторинги проводят ежедневно, с предпринимателями также проводят разъяснительные беседы о недопустимости продажи контрафакта, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.
Помимо этого, в рамках месячника планируются встречи с работниками организаций и студентами, которым расскажут, как определить признаки фальсификата в магазине.
Напомним, о фактах незаконной реализации алкогольной и табачной продукции можно сообщить на «горячую линию» минсельхоза по телефону: 8 (8412) 56-33-08, в Союз производителей и дистрибуторов по телефонам: 8(937)426-53-20 или 8(937)427-72-05. Либо – в официальный Instagram минсельхоза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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