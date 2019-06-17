В пензенских лесах заблудились две женщины и ребенок

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17 июня 2019, 16:36Общество
В лесах Пензенской области заблудились грибники. Об этом сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра.
Так, 15 июня в лесном массиве села Большая Валяевка во время сбора грибов заблудились женщина с дочкой. Через некоторое время они смогли самостоятельно выйти на дорогу.
Аналогичный случай произошел 16 июня в 16.30 лесу в районе СНТ «Малиновка» заблудилась пензячка, но она не смогла самостоятельно найти дорогу. Женщина позвонила спасателям. Специалисты с помощью громкоговорителей помогли женщине выбраться из лесного массива, где встретили ее, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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