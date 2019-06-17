17 июня 2019, 16:36Общество

В пензенских лесах заблудились две женщины и ребенок

В лесах Пензенской области заблудились грибники. Об этом сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра.

Так, 15 июня в лесном массиве села Большая Валяевка во время сбора грибов заблудились женщина с дочкой. Через некоторое время они смогли самостоятельно выйти на дорогу.

Аналогичный случай произошел 16 июня в 16.30 лесу в районе СНТ «Малиновка» заблудилась пензячка, но она не смогла самостоятельно найти дорогу. Женщина позвонила спасателям. Специалисты с помощью громкоговорителей помогли женщине выбраться из лесного массива, где встретили ее, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/06/17/11424890

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