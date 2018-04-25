В пензенских лесах создают противопожарные полосы

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25 апреля 2018, 16:07Общество
В Пензе проводятся работы по созданию противопожарной безопасности лесов.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, создаются минерализированные полосы, в микрорайонах Ахуны, Барковка и поселке Камыши-Хвощи на въездах в городские леса установлены информационные таблички, отремонтированы и покрашены шлагбаумы.
Напомним, противопожарный режим на территории региона введен 15 апреля. Он продлится до 15 октября. Жителей просят быть внимательнее, соблюдать правила противопожарной безопасности, а при обнаружении возгорания сообщать в МЧС, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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