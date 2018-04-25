В пензенских лесах создают противопожарные полосы

В Пензе проводятся работы по созданию противопожарной безопасности лесов.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, создаются минерализированные полосы, в микрорайонах Ахуны, Барковка и поселке Камыши-Хвощи на въездах в городские леса установлены информационные таблички, отремонтированы и покрашены шлагбаумы.

Напомним, противопожарный режим на территории региона введен 15 апреля. Он продлится до 15 октября. Жителей просят быть внимательнее, соблюдать правила противопожарной безопасности, а при обнаружении возгорания сообщать в МЧС, пишет ИА «Пенза-Пресс».