В пензенских лагерях в первую смену отдохнут более 20 тыс. ребят

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03 июня 2019, 14:34Образование
В Пензенской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Отдохнуть в загородных лагерях, а также санаториях и лагерях дневного пребывания, труда и отдыха в первую смену смогут более 20 тысяч ребят.
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, работать в первую смену будут 369 лагерей. Продолжительность смен в загородных, дневного пребывания и санаториях составил 21 день, труда и отдых – 14 дней.
«Самое главное для нас – обеспечить безопасный и позитивный отдых детей. Более 400 лагерей всех видов будут работать летом, около 48 тыс. наших детей отдохнут и поправят свое здоровье. Будут проведены тематические смены, посвященные 80-летию Пензенской области, Году театра, волонтерству и, конечно, военно-патриотические смены», - рассказал министр образования Александр Воронков.
Также 1 июня около 400 юных пензенцев отправились в детский оздоровительный лагерь «Солнечная долина». Учреждение готово принять ребят: проведен ремонт, заменены матрасы, мебель, получены все разрешительные документы.
При финансовой поддержке Российского военно-исторического общества на базе лагеря пройдут три профильные молодежные военно-патриотические смены для 1 500 детей, в том числе для 900 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2-4 смены). На организацию смен выделено более 3 миллионов рублей.
Также в первый летний день 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправили на Черноморское побережье (лагерь «Приморский»). Всего в летнюю кампанию в нем смогут отдохнуть 650 ребят, в том числе 150 одаренных детей Пензенской области – победителей олимпиад, конкурсов и соревнований, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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