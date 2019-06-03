В пензенских лагерях в первую смену отдохнут более 20 тыс. ребят

В Пензенской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Отдохнуть в загородных лагерях, а также санаториях и лагерях дневного пребывания, труда и отдыха в первую смену смогут более 20 тысяч ребят.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, работать в первую смену будут 369 лагерей. Продолжительность смен в загородных, дневного пребывания и санаториях составил 21 день, труда и отдых – 14 дней.

«Самое главное для нас – обеспечить безопасный и позитивный отдых детей. Более 400 лагерей всех видов будут работать летом, около 48 тыс. наших детей отдохнут и поправят свое здоровье. Будут проведены тематические смены, посвященные 80-летию Пензенской области, Году театра, волонтерству и, конечно, военно-патриотические смены», - рассказал министр образования Александр Воронков.

Также 1 июня около 400 юных пензенцев отправились в детский оздоровительный лагерь «Солнечная долина». Учреждение готово принять ребят: проведен ремонт, заменены матрасы, мебель, получены все разрешительные документы.

При финансовой поддержке Российского военно-исторического общества на базе лагеря пройдут три профильные молодежные военно-патриотические смены для 1 500 детей, в том числе для 900 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2-4 смены). На организацию смен выделено более 3 миллионов рублей.

Также в первый летний день 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправили на Черноморское побережье (лагерь «Приморский»). Всего в летнюю кампанию в нем смогут отдохнуть 650 ребят, в том числе 150 одаренных детей Пензенской области – победителей олимпиад, конкурсов и соревнований, пишет ИА «Пенза-Пресс».