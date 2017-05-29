В пензенских лагерях проверили противопожарную безопасность

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29 мая 2017, 18:03Общество
В преддверии летнего сезона инспекторы регионального управления МЧС проверили соблюдение правил пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях Пензенской области. Особое внимание уделяли состоянию пожарных водоемов, работоспособности автоматической системы защиты и исправности первичных средств тушения.
«Несмотря на меры, принимаемые администрацией лагеря, выявлены нарушения пожарной безопасности. В случае их неустранения будет проинформирован прокуратурой соответствующий орган администрации города. Будут приняты меры о недопущении к эксплуатации таких учреждений», - сказал старший инспектор отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Владислав Пензин.
Непосредственно перед заездом детей в каждой смене проведут противопожарные инструктажи с обслуживающим персоналом и проверят знания о требованиях безопасности и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Кроме того, сотрудники МЧС проведут в лагерях учебные эвакуации, беседы, конкурсы, викторины на противопожарную тематику.
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