В пензенских колониях за год исполнили контракты на 3 млн рублей

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29 ноября 2019, 17:58Общество
В 2019 году на производственных участках колоний в Пензенской области трудились 85 осужденных.
В колонии поселении № 12 УФСИН России по Пензенской области исполнили контракт на поставку мягкого инвентаря для Мокшанской районной больницы.
Стоимость договора составила 177 200 рублей. На эти средства осужденные пошили простыни, наволочки, махровые полотенца, матрацы и пижамы.
У работников швейного цеха уже есть новый заказ – от Сосновоборского психоневрологического интерната. Он заплатил 84 000 рублей за ватные матрацы.
«В 2019 году в рамках выполнения контрактов и договоров с органами государственной и муниципальной власти в исправительных учреждениях Пензенской области привлечены к труду порядка 85 осужденных, произведено продукции на общую сумму более 3 млн рублей», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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