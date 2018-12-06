В пензенских колледжах обновляют экспозиции музеев

В образовательных организациях Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева обновляют музеи.

«Сегодня выпускники учреждений профобразования востребованы на рынке труда. Нестандартная, интересная информация об учебных заведениях поспособствует конкуренции между ними, поможет старшеклассникам и их родителям сделать выбор», - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что музеи в образовательных учреждениях должны расширять кругозор студентов, знакомить их с историей родного края и воспитывать патриотизм.

Так, в пензенском колледже информационных технологий созданы и действуют музеи трудовой и боевой славы, радиомузей. Ведется работа по обновлению стенда «Выпускники – участники локальных войн».

В пензенском социально-педагогическом колледже обновили экспозицию к 95-летию образовательной организации. Студенты разработали экскурсию «Колледж из прошлого в будущее». Обучающиеся по специальности «Туризм» создали экскурсионные программы на английском и немецком языках, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В областном музее профтехобразования на базе колледжа архитектуры и строительства ремонтируют помещения и частично обновляют экспозиции.

Работа по обновлению музеев ведется и в районах. Так, в мокшанском агротехнологическом колледже разработали мастер-классы народного промысла: изготовление дорожек на ткацких станках. Подготовили экспозиции, посвященные событиям в истории поселка: 300-летию Кубанского погрома и 140-летию со дня формирования пехотного батальона «Мокшанский полк». В музее никольского технологического колледжа появились новые композиции из стекла.

Также сотрудники обновили экспозиции, посвященные образованию, истории и боевой славе, в музеях пензенского лесного колледжа в поселке Сосновоборск, многопрофильных колледжей в Сердобске и Кузнецке, пишет ИА «Пенза-Пресс».