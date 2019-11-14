14 ноября 2019, 15:34Общество

В пензенских кинотеатрах перед сеансами включат ролик о диабете

В Пензенском областном центре медицинской профилактики сняли видеролик с рассказом о симптомах сахарного диабета.

Запись, сделанную в честь Всемирного дня борьбы со страшной болезнью, который отмечается 14 ноября, будут транслировать во всех кинотеатрах Пензы перед сеансом в течение недели.

Это не все формы информирования населения о способах профилактики и борьбы с недугами: на остановках развесили тематические баннеры, а в декабре такие же появятся в общественном транпсорте, добавили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Напомним, 14 ноября в торгово-ярмарочном комплексе по адресу: ул. Суворова, 92, в 13 часов начнется встреча с главным внештатным специалистом-эндокринологом регионального минздрава Екатериной Князькиной (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB-4213756/

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