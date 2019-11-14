В пензенских кинотеатрах перед сеансами включат ролик о диабете

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14 ноября 2019, 15:34Общество
В Пензенском областном центре медицинской профилактики сняли видеролик с рассказом о симптомах сахарного диабета.
Запись, сделанную в честь Всемирного дня борьбы со страшной болезнью, который отмечается 14 ноября, будут транслировать во всех кинотеатрах Пензы перед сеансом в течение недели.
Это не все формы информирования населения о способах профилактики и борьбы с недугами: на остановках развесили тематические баннеры, а в декабре такие же появятся в общественном транпсорте, добавили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.
Напомним, 14 ноября в торгово-ярмарочном комплексе по адресу: ул. Суворова, 92, в 13 часов начнется встреча с главным внештатным специалистом-эндокринологом регионального минздрава Екатериной Князькиной (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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