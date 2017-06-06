06 июня 2017, 19:42Общество В пензенских хранилищах установят систему «мобильный архив» Пенза на два дня стала архивной столицей Поволжья. Регион принимает научно-методический совет архивных учреждений Приволжского федерального округа. Представители 15 регионов обсуждают актуальные проблемы архивного дела. Один из самых острых вопросов — нехватка места для хранения документов.

Пензенские архивохранилища почти заполнены. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. Сегодня в государственном архиве региона хранится около полутора миллионов материалов. Свободными остались всего 180 погонных метров площади. Они могут вместить около двух тысяч дел, при этом ежегодно в архив приходят около трех тысяч единиц хранения.



«Проблема стоит остро. Причем она связана с хранением всех документов, которые остаются от ликвидированных организаций. А это, прежде всего, личные дела сотрудников. Это значит, документы, которые непосредственно связаны с социальным обеспечением граждан, с подтверждением трудового стажа, уровня заработной платы. Все те сведения, которые необходимы для назначения пенсий и социальных льгот», - отметил заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.



Такая ситуация характерна для всего Приволжского федерального округа, хранилища заполнены на 98%. Путей решения этой проблемы несколько. Первый — установка системы «мобильный архив». Она позволит увеличить емкость уже существующего здания на 30-40%. Планируется, что система появится в пензенских архивах до конца 2017 года.



«Каждый этаж в зависимости от поставщика мобильных стеллажей - от семи до девяти миллионов. У нас - девять этажей, то есть где-то около 60 миллионов рублей. Это самый быстрый, оптимальный, короткий путь разрешения проблемы нехватки площадей», - сказал председатель комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов.



Здание государственного архива Пензенской области, по расчетам экспертов, выдержит нагрузку новых стеллажей. Сейчас в архиве оборудованы семь хранилищ площадью около 600 квадратных метров каждое. Документы хранятся в специальных условиях, температура и влажность внутри помещения строго отслеживаются.

По поручению губернатора Ивана Белозерцева ведется поиск и других помещений, в которых можно создать подходящие условия для хранения документов.

«Мы просмотрели около 15 вариантов в городе Пензе, но из-за особых требований по пожарной безопасности ни один из вариантов нам не подходит. Соответственно мы будем продолжать эту работу и искать помещение. Это тоже промежуточный вариант», - заявил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.



Кардинальный способ решить проблему — построить новое, современное здание. Однако это долгосрочный и дорогостоящий проект. Поиском вариантов финансирования сейчас занимается региональный комитет по делам архивов.

Общество

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