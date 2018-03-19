В пензенских храмах в Пасху бесплатно накормят 500 человек

В пензенских храмах в праздник Пасхи пройдут благотворительные обеды для неблагополучных семей.

8 апреля на обеды будут приглашать по спискам, предоставленным социальной службой. Планируется, что это будет около 500 человек, сообщает пресс-служба пензенской епархии.

Обеды будут проводиться в следующих храмах:

Успенский кафедральный собор (г. Пенза, ул. Захарова, 6) в 13.00, обед на 50 человек;

Покровский архиерейский собор (г. Пенза, ул. Чкалова, 26) в 13.00, обед на 50 человек;

Пензенская духовная семинария (г. Пенза, ул. Перекоп, 4) в 10.00, обед на 30 человек;

Церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла (г. Пенза, ул. Рахманинова, 53) в 12.00, обед на 80 человек;

Никольская церковь (г. Пенза, ул. Терновского, 129) в 12.00, обед на 50 человек;

Никольская церковь (г. Пенза, ул. Коннозаводская, 25) в 13.00, обед на 30 человек;

Введенская церковь (г. Пенза, ул. Куйбышева, 1а) в 12.00, обед на 20 человек;

Введенская церковь (г. Пенза, м/р Веселовка, ул. Пермская, 2а) в 10.00, обед на 20 человек;

Храм святого преподобного Пимена Угрешского (г. Пенза, ул. Стасова, 5а) в 10.00, обед на 25 человек;

Храм во имя свв. благовв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских (г. Пенза, ул. Рахманинова, 18) в 12.00, обед на 20 человек;

Храм во имя благоверного великого князя Димитрия Донского (г. Пенза, ул. Антонова) в 12.00, обед на 30 человек;

Храм во имя преподобного Серафима Саровского (г. Пенза, ул. Клары Цеткин, 61) в 12.00, обед на 20 человек;

Митрофановская церковь (г. Пенза, ул. Водопьянова, 19) в 13.00, обед на 40 человек;

Храм св. мц. Татианы (г. Пенза, ул. Германа Титова, 28) в 11.00, обед на 15 человек.

Храм-часовня преподобного Сергия Радонежского (г. Пенза, ул. Карпинского, 187а) в 11.00, обед на 20 человек.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».