В пензенских храмах в Пасху бесплатно накормят 500 человек

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19 марта 2018, 17:58Общество
В пензенских храмах в праздник Пасхи пройдут благотворительные обеды для неблагополучных семей.
8 апреля на обеды будут приглашать по спискам, предоставленным социальной службой. Планируется, что это будет около 500 человек, сообщает пресс-служба пензенской епархии.
Обеды будут проводиться в следующих храмах:
Успенский кафедральный собор (г. Пенза, ул. Захарова, 6) в 13.00, обед на 50 человек;
Покровский архиерейский собор (г. Пенза, ул. Чкалова, 26) в 13.00, обед на 50 человек;
Пензенская духовная семинария (г. Пенза, ул. Перекоп, 4) в 10.00, обед на 30 человек;
Церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла (г. Пенза, ул. Рахманинова, 53) в 12.00, обед на 80 человек;
Никольская церковь (г. Пенза, ул. Терновского, 129) в 12.00, обед на 50 человек;
Никольская церковь (г. Пенза, ул. Коннозаводская, 25) в 13.00, обед на 30 человек;
Введенская церковь (г. Пенза, ул. Куйбышева, 1а) в 12.00, обед на 20 человек;
Введенская церковь (г. Пенза, м/р Веселовка, ул. Пермская, 2а) в 10.00, обед на 20 человек;
Храм святого преподобного Пимена Угрешского (г. Пенза, ул. Стасова, 5а) в 10.00, обед на 25 человек;
Храм во имя свв. благовв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских (г. Пенза, ул. Рахманинова, 18) в 12.00, обед на 20 человек;
Храм во имя благоверного великого князя Димитрия Донского (г. Пенза, ул. Антонова) в 12.00, обед на 30 человек;
Храм во имя преподобного Серафима Саровского (г. Пенза, ул. Клары Цеткин, 61) в 12.00, обед на 20 человек;
Митрофановская церковь (г. Пенза, ул. Водопьянова, 19) в 13.00, обед на 40 человек;
Храм св. мц. Татианы (г. Пенза, ул. Германа Титова, 28) в 11.00, обед на 15 человек.
Храм-часовня преподобного Сергия Радонежского (г. Пенза, ул. Карпинского, 187а) в 11.00, обед на 20 человек.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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