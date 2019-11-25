В пензенских детских садах есть 540 свободных мест

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25 ноября 2019, 17:39Образование
В пресс-службе администрации Пензы предоставили данные городского управления образования о наличии свободных мест в детских садах.
Дошкольные образовательные учреждения готовы принять 90 ребят 2013 года рождения, 117 – 2014 года рождения, 79 – 2015 года рождения, 77 – 2016 года рождения, 111 – 2017 года рождения, а также 66 малышей, которые появились на свет в прошлом году.
В детские сады в районе Окружной могут пойти 15 детей, в центре – 51 ребенок, в Терновке – 17 человек. На Южной поляне есть места для 18 малышей, на Западной – для 16. Детские сады в Заводском районе располагают 58 свободными местами, в районе остановки «Товары для женщин» - 88 местами.
В Тепличном и на ГПЗ- 24 в детские сады примут еще троих человек, на Маяке, в районе ТЭЦ и в ЭкоКвартале – по двое, в Запрудном – одного. В районе дворца спорта «Буртасы» детские сады могут начать посещать 29 детей, в районе улицы 8 Марта – 23 ребенка, в районе автовокзала – 90 детей, в районе магазина «Океан» - 65 человек. В поселках Монтажном и Лесном есть в сумме 41 место. В детском саду на улице Макаренко ждут 16 малышей.
Таким образом, всего в дошкольных учреждения города есть 540 свободных мест.
Более подробную информацию можно узнать, пройдя по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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