В пензенских детских поликлиниках пройдут дополнительные дни приема

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, приемы пройдут в преддверии начала нового учебного года.

В субботу в детских поликлиниках по месту жительства с 8.00 до 15.00 будут принимать врачи-педиатры и врачи-специалисты, а в воскресенье работу с населением продолжат только педиатры. Они будут осуществлять оформление медицинской документации для подготовки детей в дошкольные образовательные учреждения и школы.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».