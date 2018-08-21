В пензенских детских поликлиниках пройдут дополнительные дни приема

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21 августа 2018, 16:36Общество
25 и 26 августа в детских поликлиниках Пензенской области будут организованы дополнительные дни приема.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, приемы пройдут в преддверии начала нового учебного года.
В субботу в детских поликлиниках по месту жительства с 8.00 до 15.00 будут принимать врачи-педиатры и врачи-специалисты, а в воскресенье работу с населением продолжат только педиатры. Они будут осуществлять оформление медицинской документации для подготовки детей в дошкольные образовательные учреждения и школы.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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