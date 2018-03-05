В пензенских детсадах появятся 785 мест в ясельных группах

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05 марта 2018, 15:06Общество
В дошкольных учреждениях Пензенской области появятся 785 новых мест в ясельных группах. Реализацию проекта обсудили на оперативном совещании в правительстве.
В 2018-2019 годах в дошкольных учреждениях Пензенской области откроются новые ясельные группы.
«Мы должны выполнить поручение президента Владимира Путина, который поставил задачу оперативно решить в регионах проблему с очередями в ясли», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Как доложил губернатору министр образования региона Александр Воронков, средства будут выделены на условиях софинансирования. Общая сумма, направленная на эти цели из федерального и областного бюджетов на 2018-2019 годы, составит около 700 миллионов рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.
На эти средства в Пензенской области будет создано 785 мест в новых ясельных группах путем строительства, капитального ремонта и реконструкции ряда дошкольных учреждений.
Глава региона подчеркнул необходимость заранее детально проработать вопросы, связанные с выделением земельных участков под строительство, разработкой проектно-строительной документации и финансированием работ.
«Руководители регионального министерства образования, министерства строительства и дорожного хозяйства, главы муниципалитетов должны собираться вместе, обсуждать все возникающие вопросы в рамках проектного офиса. Вся необходимая документация должна быть подготовлена вовремя, мы должны получить качественные объекты. Переносы сроков строительства недопустимы», - сказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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