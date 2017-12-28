В Пензенских ЦМИТах подводят итоги года

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28 декабря 2017, 19:27Образование
В Пензе итоги деятельности подводят Центры молодежного инновационного творчества. Сегодня в них занимаются сотни мальчиков и девочек.
Резать лазером - это не все, что умеет делать 9-классник Влад Крупкин. Начав интересоваться автомоделированием, он за три года в Центре молодежного инновационного творчества научился работать на различных станках и чертить проекты при помощи специальных программ.
«В 2017 году ездил в два международных лагеря Беларусь и Владивосток. Четыре года подряд езжу на областные конкурсы по 3D-моделированию и на соревнования по автомоделированию», - рассказал учащийся 9 класса средней школы №41, участник ЦМИТа «От идеи до модели» Владислав Крупкин.
Сегодня в Пензенской области существует 17 ЦМИТов. Основная их часть открыта в Пензе, по одному - в Кузнецке, Никольске и Каменке. На стадии оформления все они получили субсидии на закупку оборудования, которое успешно освоили и уже привозят из других регионов победные кубки. Например, два года подряд пензенская команда младших школьников занимает первые места в соревнованиях по автомодельному спорту во Владимире.
«Главная задача центров - все-таки воспитание технически грамотнйо и заинтересованной молодежи, то есть осуществлять подготовку будущих инженеров», - сказал руководитель ЦМИТа «От идеи до модели», руководитель ассоциации ЦМИТов Пензенской области Сергей Чернов.
Спрос на центры молодежного инновационного творчества у молодежи очевиден. За время, что существуют ЦМИТы, дети и их наставники успели выполнить более 200 проектов и провести несколько десятков мероприятий.
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